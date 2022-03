Christian Domínguez estuvo este jueves en América Hoy para contestar a las declaraciones de su ex, Isabel Acevedo, quien la noche anterior rompió su silencio en Magaly Tv La Firme tras la polémica que se generó por las versiones del fin de su relación.

Luego de pedirle disculpas a Karla Tarazona por exponer a su menor hijo, ya que aseguró que no pudo continuar con Chabelita porque quería interponerse entre él y su pequeño, el cantante también aprovechó para mandarle un mensaje a su actual pareja, Pamela Franco.

“Lo que tengo que decir ahorita si es para Pamela, no hemos peleado ni nada por el estilo, ni tampoco he dormido mal no... pero sí está incómoda, está molesta porque me dijo ‘te lo dije’. También pedirle perdón porque yo no tengo por qué ensuciar su felicidad con mi pasado”, acotó Christian Domínguez.

Asimismo, reveló que la madre de su hijita se mostró indignada porque su pequeñita estaba en medio de todo el escándalo. “Tiene toda la razón. Mil disculpas, perdóname mi amor y gracias por los consejos porque mucho de lo que he dicho el día de hoy no solo ha sido un tema de mi mamá, sino también de Pamela y mi padre”, agregó.

Christian Domínguez le pide perdón a Pamela Franco https://www.americatv.com.pe/noticias/

GISELO, ETHEL Y BRUNELLA DESMIENTEN A CHABELA

Ethel Pozo y Brunella Horna se mostraron más que indignadas este jueves con las recientes declaraciones de Chabelita, quien aseguró que el hijito de Christian Domínguez con Karla Tarazona ya tenía un añito cuando ellos empezaron una relación sentimental.

“No coinciden las fechas. Isabel Acevedo comentar ayer que cuando inició una relación contigo, Valentino, tu pequeño ya tenía un año”, dijo Brune, quien también estuvo trabajando en El Artista del Año cuando se desató el escándalo de infidelidad.

Asimismo, la hija de Gisela Valcárcel se molestó y le envió tremendo misil a Chabelita. “Quiero decirte algo, acá no podemos tapar el sol con un dedo. Más de 100 personas trabajaban en EADA, yo trabajaba en la parte comercial... quiere decir que todos estamos locos... Karla Tarazona le daba de lactar al bebe en la academia, yo le doy toda la razón a Karla al igual que mi madre, porque eso no debió pasar, fue un error que comenzó mal. El bebe tenía solo mesecitos, es imposible que me digas Isabel que ya caminaba, por favor...”, dijo Ethel indignada.

Por otro lado, explicó que Christian y Karla no estaban separados cuando empezó una relación con la bailarina. “Ella ensayaba con una mamá dando de lactar, estaban en pareja, juntos, perdóname Isabel, tú sabes que con los años nos hemos caído en simpatía, pero no podemos mentir en televisión nacional y decir que los tiempos son distintos. A mí esas cosas me arden, me da cólera la deslealtad”, acotó la conductora de América Hoy.

Brunella Horna también comentó que Chabelita aseguró que cuando empezó con Christian Domínguez ella no tenía pareja, pero indicó que Edson Dávila sabe la verdad. “Bueno, yo no me meto en esas cosas, pero tengo entendido que Kelvin Valdizán, que es gran amigo mío, era la pareja de Isabel Acevedo, todos los bailarines sabíamos”, dijo Giselo.

TE PUEDE INTERESAR

Chabelita acaba con el misterio y habla del calzón que encontró Karla Tarazona a Christian Domínguez

Christian Domínguez le responde con todo a Chabelita: “No empecé de la manera correcta con ella, uno debe saber cuándo decir ‘no’”

Christian Domínguez se quiebra y revela que pidió perdón a su madre e hija tras escándalo con Chabelita