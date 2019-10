Christian Domínguez había planificado viaje a Cancún con Chabelita por aniversario y Pamela Franco ofrece irse con él

No perdió la oportunidad. Pamela Franco dejó en claro que está libre y dispuesta a viajar con Christian Domínguez. Esto ocurrió durante su encuentro en el programa Válgame cuando ambos hablaron del ampay que protagonizaron el martes por la madrugada.

Según contó el cantante, él había organizado un viaje a Cancún con Isabel Acevedo para celebrar su aniversario en el mes de noviembre. Debido a que la Chabelita terminó con él el último sábado, debía pagar una penalidad para cancelar todas las reservas.

Para comprobar esta versión, el conductor de 'Se Pone Bueno' difundió el audio que la agente de viajes le envió preguntándole si cancelaría el viaje o cambiaría el boleto de la bailarina por otra persona.

En ese momento, su compañera en la conducción lo interrumpió y se ofreció a ser su acompañante para que no perdiera dinero. "Pero ahora que está solo, me puede invitar. No hay problema. Me podría sacrificar para que no pierda los pasajes.".

Estas palabras tomaron por sorpresa al propio Domínguez y al resto de los panelistas de 'Válgame'. Luego, aceptó que todo se trató de una broma, pero no le disgustaba la idea de viajar con él.

Pamela Franco se ofrece a viajar con él Cancún

Este lunes a la 1 de la tarde, Isabel Acevedo se presentará en el programa En Boca de Todos para hablar sobre la ruptura con Christian Domínguez y el ampay que protagonizó con su compañera Pamela Franco.

Hasta el momento lo único que ha dicho la Chabelita tras el fin de su romance es que está tranquila y en paz. Lo que llamó la atención fue la frase "¡Me liberé!" que publicó en su cuenta Instagram.

Una de las personas que más se ha visto afectadas con este rompimiento es la hija del cumbiambero, quien no ha dudado en mostrar su cariño por la exparticipante de Combate en redes sociales tras el anuncio de su papá.