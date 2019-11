¿Christian Domínguez plantó a 'El Show después del Show' porque 'En boca de todos' le ofreció dinero? 

La guerra en América TV continúa. Luego de que Christian Domínguez plantara a todos en ' El show después del show ' se rumoró que el programa 'En boca de todos' habría tenido un acuerdo previo con el cantante para que se presente de manera exclusiva en su espacio.

Ethel Pozo, Renzo Schuller y Natalia Salas mostraron su fastidio por la ausencia de Christian Domínguez en la edición del jueves del programa 'El Show después del Show', luego de haber confirmado su asistencia a dicho espacio para que lo entrevistaran.

Al respecto, Renzo Schuller y Natalia Salas deslizaron la posibilidad de que Christian Domínguez no haya asistido al espacio de GV producciones debido a que le habrían ofrecido 'algo más' en otro programa.

"Lo más salomónico era decir 'chicos me duele algo, no voy a ir, no voy a llegar, me van a pagar en otro sitio, no puedo", dijo Natalia Salas en el programa matutino de América TV.

"Prefiero que me digan: 'sabes que, Renzo, me están pagando, me han ofrecido esto por eso no voy a ir a tu programa quiero ir al otro programa, es la verdad", dijo Renzo Schuller, muy incómodo.

Todo indica que ' En boca de todos', espacio de Pro TV que conduce Tula Rodríguez y Maju Mantilla, habría coordinado tener al cantante en forma exclusiva, motivo por el cual ya no se habría presentado en 'El show después de show'. Una vez más, las productoras de América TV se enfrentan.

"Confiamos que venía. Christian, puedes comunicarte con nuestra producción, como caballero. Somos gente de palabra y nos uta cumplir con lo que prometemos. No te juzgo pero, por favor, sé cumplido", agregó Ethel Pozo quien, minutos antes, lo tildó de 'traiciones' y no cumplir con su palabra.