Tania Ríos, primera esposa de Christian Domínguez: "Ven, búscame, para firmar los papeles de divorcio" 

Tania Ríos, primera esposa de Christian Domínguez, pidió al cumbiambero que la busque para firmar los papeles de divorcio, pues ya se debieron desligar de ese tema hace muchos años.

Una vez más, Magaly Medina contactó a la primera esposa de Christian Domínguez, que vive en Estados Unidos, para que hablara acerca de su situación de divorcio con el cantante.



"Tenemos muchas personas en común. Si él quisiera se hubiera acercado a mí, pero no obtengo ninguna respuesta. Ni siquiera me ha llamado", dijo Tania Ríos, repitiendo que hasta el momento no le da la cara.



Según la primera esposa de Christian Domínguez, a ella le interesa divorciarse, pues no vive en Perú. "Necesitamos desconectarnos (de ese tema). Tal vez por eso le va mal en otras relaciones".



Tania Ríos aseguró que hasta el momento Christian Domínguez y ella no han iniciado ningún proceso de divorcio como el cumbiambero había indicado.



Finalmente, la expareja de Christian Domínguez le pidió que lo buscara para zanjar el tema: "Ven, búscame, para firmar los papeles de divorcio".