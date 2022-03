El programa ‘América Hoy’ transmitió EN VIVO la llegada de Pedro Castillo al pueblo de Pataz, Retamaz, La Libertad, donde ocurrió un deslizamiento de tierras que dejó sepultada a varias viviendas y aún hay personas desaparecidas. Sin embargo, el cumbiambero Christian Domínguez se mostró distante a las palabras del mandatario.

“ Te da tranquilidad lo que dice el presidente, sí, el tema es que te dice a mediano plazo y al final, disculpen que lo diga, pero para mí es una mentira de largo plazo . Esto no lo va a hacer mañana ni en un año tampoco”, remarcó.

El cantante resaltó que no es fácil una alianza entre el Estado y las diversas mineras, como recomendó aplicar el jefe de Estado para mejorar la calidad de vida en la zona.

“ Hay una parte donde dice que habrá una alianza entre el Estado y la parte minera, eso no va a pasar, eso tiene que ser el Estado completamente para que te lleve y que el poblador diga ‘bueno, yo no gastaré ni un centavo y me van a reubicar bonito’. Si va a buscar una alianza con la parte minera, eso no va a pasar. Ellos están cerca ahí porque su trabajo es ahí”, sentenció.

Por su parte, Janet Barboza recordó el terremoto que ocurrió en Pisco años atrás. Precisó que las viviendas aún siguen inhabilitadas.

“Esto me hace recordar a Pisco, que fue en el 2007 cuando Pisco sufrió una terrible catástrofe donde miles de personas quedaron sin vivienda y ¿cómo están? Están igual”, señaló.

¿QUÉ DIJO PEDRO CASTILLO?

Pobladores de la zona de Pataz, en La Libertad, increparon al jefe de Estado, Pedro Castillo, por la difícil situación que viven. El mandatario los escuchó atentamente y se comprometió con ellos.

“Lo más preocupante es que en esta zona no haya una posta médica, señor ministro yo le reitero nuevamente para conversar con el gobernador regional y con el alcalde distrital y ver que esta población tiene que estar a buen recaudo... (A corto plazo) Sí, sí, no estamos hablando que hay que sacarla mañana, sino ahora, pasa por una sesión de entendimiento, yo sé que es dura esta situación”, señaló.