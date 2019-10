Christian Domínguez se pronuncia tras su salida de Latina: "No voy a estar en un trabajo donde no me cuidan"

Tras su intempestiva salida de Latina, el cantante Christian Domínguez rompió su silencio y aseguró que en dicha casa televisora "no lo cuidaron", en medio de la polémica que generó su ampay con Pamela Franco y el fin de su relación con Isabel Acevedo.

El programa 'Válgame' abordó a Christian Domínguez y le consultó sobre los motivos de su renuncia a la conducción del programa '¡Se pone bueno!', donde trabaja con Pamela Franco.

"Yo no trabajo a pilas. No voy a estar en un trabajo en el que no me protegen, ni me cuidan", dijo brevemente Christian Domínguez en declaraciones breves.

"Yo di todo lo mejor de mí. Me senté en lugares a hablar de mi vida privada, por un tema de delicadeza de mi productora. Di mi mejor cara al canal", agregó, muy incomodo, por la situación que atraviesa.

El cantante finalmente descartó volver a hablar de su vida privada. "Este tema ya murió, no van a encontrar respuesta por ningún lado. Por ninguna de las tres partes", añadió.