FRÍA DE FRÍAS. Pamela Franco fue invitada al programa ‘América Hoy’, donde defendió la relación sentimental que tiene con Christian Domínguez. Sin embargo, la cantante se quedó en shock cuando la misma psicóloga Lizbeth Cueva le dijo que ella sería quien termine con el conductor de televisión.

“Siempre están enfocados en Christian, pero yo creo que esta vez quien va a terminar con él es Pamela Franco. Normalmente, es Christian quien terminaba, no sé, pero yo la veo a Pamela y sé que ella terminará con él”, dijo la especialista, dejando impresionada a la cantante.

Ante esto y en medio de las risas de los conductores del magazine matutino, Pamela aseguró que también piensa lo mismo, sin embargo, uno no sabe lo que sucederá en el futuro.

“Y justo siempre conversamos con Christian, un tema que siempre hablan que él me va a terminar, pero le digo que quien va a terminar con él soy yo... Es un tema (broma), nadie sabe lo que va a pasar ”, puntualizó.

Psicóloga Lizbeth Cueva augura que Pamela Franco acabaría con Domínguez

PAMELA NO TIENE PALTAS CON KARLA TARAZONA

Pamela Franco se pronunció sobre la polémica entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, a quienes un empresario intentó juntar en el escenario. La actual pareja del cumbiambero remarcó que no tiene problemas en que ambos trabajen en un mismo espacio.

“ Ese tema de los ex’s me aburren (…) Karla no es solo una ex, es la mamá de su hijo, no tiene nada de malo que estén en un escenario , a parte los dos son artistas, se ven siempre, y se tendrían que ver siempre por un tema del bebé, no le veo nada, sino que la gente sabe, a ellos los ven en un escenario juntos, ya saben que van a especular un montón de cosas”, expresó en América Hoy.