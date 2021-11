Christian Domínguez pasó un incómodo momento este jueves en América Hoy, cuando fue sometido al detector de mentiras y contestó una pregunta sobre si respeta la privacidad de sus parejas en redes sociales.

“Si tu pareja deja su Instagram abierto ¿revisas sus mensajes o simplemente lo cierras?”, le consultaron en el programa, donde también estaba presente la psicóloga Lizbeth Cueva. El ‘detector’ determinó que el ‘Wachimán’ mentía y sí chequeaba el celular de sus parejas.

“En Instagram no, en Facebook”, dijo entre risas el cantante. En ese momento su amiga Giuliana Rengifo intervino y aseguró que nunca lo ha visto ‘tóxico’. “Siempre tranquilo, relajado... ellas son las tóxicas... pero ¿por qué?”, indicó mientras su compañero hizo un gesto de complacencia.

“Es que no puedes echar responsabilidad a otros pues Christian, ya hemos hablado que la madurez tiene que ver con que yo asumo, yo soy responsable”, dijo Lizbeth Cueva, destando el nerviosismo de Christian Domínguez.

“Es que yo no podría decir si son tóxicas o no por respeto y porque no estoy seguro”, se defendió el cantante. “O sea, sí sabes pero no quieres decir”, le replicó la psicóloga. “Exacto, un caballero”, contestó el también actor.

