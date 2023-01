Christian Domínguez confirmó que seguirá trabajando en el programa ‘América Hoy y también se refirió a las críticas que recibió su pareja Pamela Franco, por el outfit que llevó en la boda de Brunella y Richard Acuña , pues lució un conjunto de dos piezas cuando en la invitación se específico que el ‘dress code’ para las mujeres ere vestido de noche.

Christian continúas en América hoy....

“Según Papá Armando estaré este año también. Le agradezco mucho porque me está dando la carta para continuar en el programa y seguir grabando ‘Maricucha 2′. Ya tenemos fecha de regreso, pero aún no podemos decir nada. Todos están contentos porque es un año más de trabajo estable y seguro seguiremos liderando (en rating) porque es un gran equipo, desde lo que estamos adelante hasta los que están atrás trabajando 24/7.

¿Qué opinas del regreso de Melissa Paredes a la televisión?

Yo solo le deseo a todas las personas que les vaya bien y ya está. Siempre trato de evitar de opinar de otra persona, yo le deseo lo mejor, nadie tiene por qué juzgar, ni decirle nada a alguien. Hasta ahí llega mi comentario.

DEFIENDE A PAMELA

¿Y qué opinas de las críticas que recibió Pamela sobre el conjunto que usó en la boda de Brunella y Richard?

Mi señora estuvo espectacular. Ese vestuario lo tuvo en mente para el matrimonio de Ethel, pero como todavía estábamos en cambio de temporada me dijo ‘mejor (lo usa) cuando tengamos un matrimonio donde haya calor’. Qué voy a opinar de mi señora. Yo siempre le digo ‘te queda todo’, ‘te queda hermoso todo’, ‘eres hermosa y te puedes poner lo que se te de la gana’. Para algún vestuario de matrimonio, de escenario, de lo que sea, siempre le digo ponte lo que a ti te gusta y te sientas cómoda. A ti no te debe importar lo que diga la gente, eso es lo de menos. A mucha gente le gustará a otros no, no vas a estar vistiéndote o trabajando para que les guste.

¿A Pamela no le afectan los comentarios?

No, se vacila, me dice ‘Amor, me han criticado sobre esto y se ríe’. Ella sabe cómo es esto (la televisión), yo ya estoy curtido y siempre le digo a mí no me hables de qué opinan o no, yo vivo con mi familia, para los míos y vivo para la gente que me quiere. Como siempre dice mi papá ‘hijo mío, mientras hablen mal o bien de ti, es porque algo estás haciendo bien’.

¿Cómo te está yendo a ti con Gran Orquesta Internacional?

Arrancamos un bonito año, Gran Orquesta sigue avanzando con mucho éxito y agradecido siempre con el apoyo del público. Se viene muchas cosas también conmigo (nuevos proyectos) y espero que sea de su agrado.