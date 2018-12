Christian Domínguez: "Me gustaría tener una Chabelita" 

Christian Domínguez , quien ya tiene más de dos años de relación con Isabel Acevedo, confesó que le gustaría tener su ‘Chabelita’ y se siente bendecido porque le va bien en lo personal y profesional.

“No, todavía no (planes para ser padres) porque hay una planificación, por lo menos dentro de cuatro años. Es una decisión más de Isabel que mía, es que hay cosas que cumplir y necesita de mi apoyo. Para tener un bebé hay que dedicarle tiempo y ahorita hay trabajo muy fuerte por ambos lados... Yo la fastidio y ella me dice que no. A mí me gustaría tener una Chabelita”, afirmó Christian Domínguez

“Con Isabel estamos superbién, por eso digo que ha sido un año espectacular. Tenemos sueños, la misma manera de pensar en el trabajo. Somos muy trabajadores, no somos flojos, nos apoyamos mutuamente”, agregó Christian Domínguez.

Asimismo, dijo que a estas alturas de su vida se encuentra más tranquilo. “Sí, antes estaba alterado y atareado, pero ahora estoy tranquilo. Agradecido con Dios por mi familia, la salud, mis hijos. Estoy muy contento y todo me va bien... Este año me fue increíble tanto en lo empresarial y laboral como en lo personal. Ha sido el mejor año de mi vida. Hay muchos proyectos en el 2019. Estamos bendecidos por Dios”, indicó Christian Domínguez..

Por último, comentó desconocer la denuncia por violencia que involucra a la familia de la bailarina.“No sé nada, justo hablé con Chabela y me dijo que la habían llamado, pero ella estaba en el programa.... ese es el problema de ser familia de personas que somos de televisión, porque estas cosas salen a la luz... de repente se trata de algo normal. Ya me enteraré y seguramente son tonterías”, finalizó Christian Domínguez.