Christian Domínguez quiere ser padre: "Pero Isabel Acevedo me dice que todavía y tiene razón"

Christian Domínguez comentó que cumplió dos años de relación con Isabel Acevedo, ‘Chabelita’ , compartiendo un viaje familiar con su hija, sus padres, suegros y sobrinos.



Además, confesó que tiene muchas ganas de volver a ser padre y casarse con Isabel Acevedo.



“Ya cumplimos dos años juntos, que han sido maravillosos. Este último año ha sido el mejor de mi vida y se vienen muchas cosas para nosotros”, indicó el cantante.



Asimismo, dijo que le gustaría volver a ser padre el próximo año.



“Pero ella me dice que todavía y tiene razón. Me dan las ganas, pero tiene que culminar algunas cosas. Creo que puede ser en 2 o 3 años, aunque quizá podamos vivir juntos antes”, añadió Christian Domínguez.



KARLA TARAZONA MOLESTA

​

En tanto, Karla Tarazona aseguró que no entiende por qué Mónica Cabrejos considera ‘agresivo’ que llamen ‘la otra’ a ‘Chabelita’, como lo hizo Janet Barboza.



“Hay que preguntarle a Mónica si le parece una agresión que una mujer te envíe una prenda íntima a tu casa. Eso también es maltrato psicológico. Si para ella ser ‘la otra’ es ‘fuerte’, entonces bajo sus conocimientos hay que preguntarle qué opina de una muchacha que manda un calzón a la casa de otra persona, que se sienta en tu mesa y a la semana está viajando con tu pareja”, sostuvo.