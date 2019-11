Christian Domínguez anda muy feliz últimamente y no solo porque limó asperezas con la madre de su hijo, Karla Tarazona, sino porque por fin oficializó que es 'saliente' oficial de Pamela Franco y tiene muchos planes para el futuro con la bailarina como cumplir su más ansiado deseo: tener un tercer hijo.



En entrevista con 'Válgame', Christian Domínguez sostuvo que aún no oficializa su relación amorosa con Pamela Franco y que no ha tenido oportunidad de presentarla a su familia ni ella a la suya, pero que se encuentra muy bien con ella en estos días que están saliendo.

"Necesito un poco de tiempo para oficializar a Pamela. Hay que tener la primera discusión para saber. Ahí también se ve las bondades, que sea cariñosa, atenta, responsable, que es una de las cosas que me gusta de ella. Yo no me dejo guiar por lo que la gente me dice, me pueden decir mil cosas de ella", dijo el cumbiambero antes de entrar al escenario.



Sobre convertirse en papá por tercera vez, Christian Domínguez confesó que sí es un deseo que él tiene y que Pamela Franco sería la candidata perfecta. "Si yo oficializo con Pamela una relación, yo digo que sí... Ya tenemos una buena edad para hacer bien las cosas", recalcó.

Esta no es la primera vez que Christian Domínguez habla sobre su deseo de tener un tercer hijo, ya que con Isabel Acevedo también lo hizo saber y fue la misma Chabelita quien lo confesó en una entrevista. "Él me lo propuso, pero será en unos 5 o 6 años".



La bailarina sostuvo en ese momento que primero quería poner un negocio, ganar dinero, viajar y pasar más tiempo con Christian Domínguez.