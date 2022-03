Christian Domínguez decidió responderle con todo a Isabel Acevedo luego que saliera en Magaly Tv La Firme a contar detalles del término de su relación con el cumbiambero. Entre las revelaciones que dio, aseguró que encontró el reloj de Pamela Franco en el departamento de su entonces pareja.

“Está atentando contra mi relación actual. Es cierto que me pide buscar sus cosas, lo poco que tenía en mi departamento y encontró un reloj de Pamela, no tenía que explicarle nada tampoco porque ya habíamos terminado y no solamente era el reloj, sino también su celular porque en ese entonces yo grababa y me llevé en mi casaca su telefóno y su reloj, ya habíamos terminado”, explicó el colaborador de América Hoy.

CHABELA ENCONTRÓ RELOJ DE PAMELA EN CASA DE CHRISTIAN

Isabel Acevedo le cantó todas sus verdades a Christian Domínguez este miércoles, luego que el cumbiambero declarara que terminó su relación con la bailarina porque se interponía entre él y su hijo con Karla Tarazona.

En una entrevista exclusiva con Magaly Tv La Firme, la Chabelita aseguró que fue ella quien terminó con el cantante y al poco tiempo vio en la TV que el cantante lo hizo público, tras un ampay con Pamela Franco, su actual pareja y madre de su última hijita.

“Salió a decir que había terminado conmigo y yo recién me enteré en la televisión, no hubo mutuo acuerdo para decir que habíamos terminado. Yo lo había terminado pero igual tuvo que decirme”, comentó Isabel Acevedo.

Asimismo, relató que ese mismo día acudió a la casa de Christian Domínguez para recoger sus cosas. “Mi ropa estaba en su casa, él quería que yo viva con él pero mi mamá me decía ‘no vas a ir hasta que él se divorcie’. Fui a su casa ese día, saqué todas mis cosas y encontré un reloj en su baño, era el reloj de ella (Pamela Franco) porque luego lo vi en unas fotos”, comentó la ‘Chabelita’.

Christian Domínguez explica lo del reloj de Pamela Franco https://www.americatv.com.pe/noticias/

TE PUEDE INTERESAR

El perfil de Sofía Cavero, la bailarina ampayada con Néstor Villanueva

¡Ampay! Néstor olvida a Florcita y se encierra con bailarina en su camioneta TODA la madrugada

Lucía de la Cruz se molesta con Samu por captarla en casino: “Sapo malo, me gusta y qué ch...”