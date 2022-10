Christian Domínguez es recordado por ‘el baile del gusano’, más cuando lo revivió en el matrimonio de Ethel Pozo. No obstante, este fue vetado temporalmente hasta que volvió a hacerlo en un evento en Trujillo.

De acuerdo con las imágenes del portal de ‘Instarándula’, el cantante apareció en la fiesta de los Interpromos del Colegio Claretiano de Trujillo y fue la sensación de la noche, ya que hizo su recordado baile frente al público, quienes gritaron al ver los pasos del ‘wachimán’.

Christian Domínguez y 'el baile del gusano' en Trujillo

La vez que Christian Domínguez rechazó ‘matar al gusano’

Domínguez estuvo haciendo un espectáculo de Carabayllo con La Orquesta Internacional y los fans le pidieron que bailara el gusano, pero se negó. “El gusano ha sido vetado” , comentó el animador del evento, afirmando que era por el contrato.

Igualmente, agradeció a todos porque tiene más contratos para los próximos meses. “Para mí, lo que ha pasado ha sido una bendición. De acá a diciembre, tengo cinco matrimonios más”, confesó frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Christian Domínguez sobre el ‘baile del gusano’ en la boda de Ethel

Luego de quitarse la ropa y bailar ‘El Gusano’ en el matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander, indicó que no podía controlarlo. “Ustedes son testigos que yo me paré al final, dije chau, cuídense mucho, pero mi jefa me dijo ‘tú no te vas a ir sin el baile del gusano’ (...) El gusano es como es, aparte que cuando lo ponen yo pierdo en sí y dentro de mí es algo que no puedo controlar ”, señaló.