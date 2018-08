Christian Domínguez le responde a Fabio Agostini por decir que no es atractivo: "Al menos a mí me quieren en mi país"

Se picó. Christian Domínguez no tuvo problemas en responder a Fabio Agostini, quien se burló del físico del cantante en el programa En Boca de Todos. Según dijo el español, si fuese mujer, no tocaría 'ni con un palo' al cumbiambero.

Al hacerle la consulta sobre lo dicho por Fabio Agostini, Christian Domínguez lo calificó de 'sin talento'. El capitán de los Retadores en Esto Es Guerra, dijo que si querían compararlo con otra persona, que sea con alguien con talento.

"Tú tienes que compararme con gente que tiene talento. Gente que no tiene talento no. Quítale los músculos a Fabio Agostini ¿tiene algún talento aparte de la lengua? Y bueno, la talla pues, si es que eso se puede llamar talento. No puedes responderle a gente que no está al nivel de otro", declaró Christian Domínguez a América Espectáculos.

No todo quedó ahí. El participante de Esto Es Guerra aceptó que, lamentablemente, en el Perú está de moda que los extranjeros tengan 'jale' entre las mujeres, como Fabio Agostini. Sin embargo, Christian Domínguez está orgulloso de su trayectoria.

Sin embargo, el cantante no desaprovechó la oportunidad para mandarle su 'chiquita' a Fabio Agostini. Según declaró Christian Domínguez, muchos extranjeros están de moda por un tiempo, pero luego se van a probar suerte a otros países y al final terminan regresando a su lugar natal.

"Este país es así. Aquí funciona lo de afuera y mientras más chistoso o más payaso eres, funciona en estos tiempos. Eso se acaba rapidito. La gente que tiene la lengua así (de víbora) se va nomás y se va a otro país y otro país ¿dónde terminará? en su país. Por lo menos a mí me quieren en mi país. Habrá que preguntarle si en su país alguien lo quiere", finalizó Christian Domínguez en América Espectáculos.

