Tras las últimas críticas de Magaly Medina, el cumbiambero Christian Domínguez decidió responderle durante el programa ‘América Hoy’. El cantante tomó con ironía cada palabra de la ‘urraca’ luego que se difundiera una información falsa donde anuncian un ampay con Giuliana Rengifo.

“ Christian, la nariz más sinvergüenchona, ahora tienes sentimientos de culpa y ¿las anteriores veces? Porque tú no eres ejemplo de fidelidad , cómo ponen a santificar a un tipo que le quieren lavar la cara”, arremetió la conductora contra Domínguez.

Magaly Medina se molestó que le adjudicaran responsabilidad por la noticia de un supuesto ampay que iba a salir a la luz. Según la ‘urraca’, no tiene nada que ver con dicha información.

“ Está bien que tenga una relación, todavía falta para los tres años, pero el día que haya un ampay yo no me escondo en páginas falsas, no, yo doy la cara . El día que yo digo que en ese matrimonio una de las personas sacó los pies del plato es porque tengo las imágenes”, puntualizó.

Comentario de Christian Domínguez en América Hoy

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SE BURLA DE MAGALY

Al respecto, Christian Domínguez inició el magazine matutino ‘América Hoy’ burlándose de Magaly Medina y pidiendo, sarcásticamente, a sus compañeras Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna que no le intenten lavar la cara.

“ Les quiero decir una cosa, si me van a lavar la cara, lávenmela bien. Si lo van a hacer, que lo hagan bien porque sino no me van a creer. Mi abuelo me dijo que si hablan de ti, bien o mal, es señal que estás avanzando”, acotó.