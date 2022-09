El baile del gusano que realizó Christian Domínguez en el matrimonio de Ethel Pozo, habría ‘traído cola’. El popular ‘nariz más chinvenguenchona de la cumbia’ reveló en una presentación, que este controvertido baile ha sido ‘vetado’.

Resulta que Christian y la Gran Orquesta brindaron una presentación en Carabayllo. Como no podía ser de otra manera, el público le pidió que haga su característico ‘baile del gusano’.

Sin embargo, el ‘wachiman’ no cumplió con el pedido y respondió con un contundente: “El gusano ha sido vetado”, mientras que el animador del evento afirmó ‘que por contrato’ el gusano ‘había sido restringido’.

Christian Domínguez aseguró que según el contrato de La Gran Orquesta, ningún animador puede compartir escenario con ellos, luego que se revelara que no quiso estar al lado de Karla Tarazona.

Como era de esperarse todo se trató de una broma, el propio Christian Domínguez reveló que venían de una presentación de cuatro horas, en la ya había realizado dicho baile. “Estoy muerto”, manifestó.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SE PRONUNCIA TRAS POLÉMICA EN EL EVENTO CON KARLA TARAZONA

Christian Domínguez se pronunció luego de los rumores que surgieron el último fin de semana, cuando el organizador de un evento en Carabayllo reveló que el cumbiambero pidió que bajen del escenario de Karla Tarazona para el poder presentarse con La Gran Orquesta Internacional.

No, no, su trabajo es presentarnos, sino que ya no se podía estar en el escenario, nadie puede estar en el escenario, nadie, ni tú tampoco”, le comentó Christian Domínguez a una periodista.

