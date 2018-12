Christian Domínguez se encuentra más enamorado que nunca. El cantante de cumbia llegó al programa 'En Boca de Todos' para someterse a varias preguntas sobre su vida personal y su carrera. Una de ellas involucraba a Isabel Acevedo.

"¿Es verdad que la Chabelita tiene la clave de tu celular y tus cuentas de correo?" fue la pregunta que se le formuló a Christian Domínguez. Al escuchar esto, el cantante de cumbia se mostró relajado y reveló que Isabel Acevedo no solo tiene las claves de su celular, sino también de su cuenta de banco.

"No tengo tarjeta de crédito, solo tengo mi cuenta de ahorros", declaró Christian Domínguez. El intérprete señaló que además de su celular, Chabelita tiene total acceso a su cuenta de correo. "Si no tienes nada que ocultar nada en el teléfono, no tiene nada de malo"

Además de esto, Christian Domínguez reveló había pensado en regalarle una nueva camioneta a Isabel Acevedo, pero ella no quiso. "Este quería que cambiara de carro, pero no quiso. Me gustaría que tenga una más grande"

Durante el programa 'En Boca de Todos', se reveló que este 2018 la Gran Orquesta Internacional de Christian Domínguez realizó más de 500 conciertos por todo el Perú.