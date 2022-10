Al mismo estilo que ‘Contigo, capitán’, la serie autobiográfica de Paolo Guerrero; Christian Domínguez terminó confesando la propuesta que le hicieron. Su revelación se dio cuando Ethel Pozo habló de la posibilidad que Michelle Alexander le ofreciera hacer una serie autobiográfica.

“ Si a Michelle Alexander se le ocurre hacer una serie autobiográfica de Christian Domínguez entonces que multiplique por cero a ya tú sabes...”, fueron las palabras de la hija de Gisela, por lo que el cumbiambero contestó.

“ A mí me han propuesto hacer mi miniserie... Yo mencionaría solamente a la mamá de mis hijos . Yo creo que si hiciera una autobiografía tendría que contar la verdad, me han propuesto una novela y le dije que por supuesto que no”, acotó.

CHRISTIAN SOBRE EL AMPAY DEL ‘GATO’

Mariella Zanetti, quien estuvo de invitada en el programa, le preguntó a la psicóloga Lizbeth Cueva sobre un comportamiento en los hombres, ante el caso de Rodrigo Cuba y Ale Venturo.

“ Cuando la mujer está embarazada se ve que los hombres sacan los pies del plato . ¿Qué es lo que hace que los hombres sean infieles en una etapa en donde tendrían que estar mucho más pegados a su pareja”, dijo la actriz cómica.

Christian Domínguez intervino en ese momento y dijo que en su caso fue todo lo contrario. “A mí me dio algo muy curioso que de repente a muchos hombres les pasa. Yo tenía más apetito sexual con mi señora embarazada . Yo pregunté si eso era normal o no, pero tenía más ganas de estar con mi señora embarazada, incluso más que cuando no estaba embarazada”, dijo el cumbiambero.