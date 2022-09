Luego que Rafael Fernández dejó entrever que Karla Tarazona y Christian Domínguez hicieron que sintiera celos, el cumbiambero afirmó que pensó en enviar una carta notarial para que se rectifique.

“En el momento que estuve ofuscado, mi mejor apoyo fue Pamela Franco. Quise hacer carta notarial en ese momento. Pamela me dijo que tenía que hablar de hombre a hombre porque esto está mal dicho”, señaló esta mañana en América Hoy.

En ese sentido, el cantante explicó que le pidió a Rafael Fernández hablar en persona y que también haga un descargo público para dejar el asunto resuelto.

“Eso no me causa satisfacción. A mí lo que me causa satisfacción como padre es escuchar por qué lo dijo y que se rectifique conmigo. Considero que tiene que explicárselo por mí, por mi familia, por mi hijo y por la mamá”, agregó.

