La guerra mediática entre Christian Domíngue z y Karla Tarazona revivió. Después de que se informara que el juicio de alimentos que le entabló la conductora al cantante terminó por aumentar el monto que el cumbiambero ya daba, los intercambios de palabra regresaron.

Christian Domínguez manifestó que él está dispuesto a pagar el monto mensual lo que el Juzgado determinó. Sin embargo, dejó en claro que si la otra parte -es decir Karla Tarazona- esperaba que pagara una suma mayor (como 50 mil soles), no lo iba a permitir.

"Mis hijos siempre serán prioridad en el tema de la manutención. Y lo mismo debería ser para la otra parte. Lamentablemente yo no voy a empezar a criticar o decir algo cuando eso se nota, o se ve. Si pretenden que yo le pase, no sé, 50 mil soles, eso no va a suceder. De mil maneras se probará que eso no sucederá", declaró Christian Domínguez.

Christian Domínguez sobre pensión de alimentos

Ante la confusión sobre los montos, Karla Tarazona apareció en compañía de su abogado en el programa 'Válgame Dios'. En el espacio conducido por Rodrigo González , la ex d e Christian Domínguez dejó en claro que ella no ha pedido 50 mil soles y que el cantante tenga más cuidado con los ejemplos que da para explicar el tema, porque termina dejándola mal frente al público.

Peluchín decidió leer la resolución de la jueza sobre la pensión de alimentos y reveló el monto exacto que Christian Domínguez declaró sobre sus ingresos mensuales. Según el documento, el cumbiambero dijo percibir 12 mil soles.

"El demandado ha presentado una declaración jurada donde percibe un ingreso mensual único de 12 mil soles mensuales (...) O sea él declaró que gana 12 mil soles mensuales, con lo cual debería pasarte... ¿6? Entonces, me imagino que tú dudas que gane esto en un mes" , dijo Rodrigo González.

Sin embargo, Peluchín y Gigi Mitre cuestionaron el monto declarado por Christian Domínguez y recordaron en qué trabaja el cumbiambero: Esto es Guerra, dueño de La Gran Orquesta Internacional, uno de los socios de Puro Sentimiento y las presentaciones musicales.

Además, Karla Tarazona indicó que ella desde el inicio quiso conciliar con Christian Domínguez antes de llegar a una demanda de alimentos. El cantante aceptó ir a juicio porque esperaba que se le bajara el monto que ya pasaba, pero no esperó que la jueza determinara subirle más la cantidad.

Este es el sueldo de Christian Domínguez

