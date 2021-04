El líder de ‘Gran Orquesta Internacional’, Christian Domínguez llenó de halagos a Pamela Franco, la madre de su hija María Cataleya y sacó cara por ella, luego de su presentación en el reality de canto y baile ‘El Artista del Año’, donde el jurado no le dio un puntaje tan alto.

Domínguez señaló a la prensa que está seguro que conforme pasen las galas, la cantante podrá demostrar todo su talento.

“La he visto nerviosa, sí me sorprendí porque pensé verla más nerviosa, pero ella se ha controlado... Me ha gustado su presentación porque canta espectacular, es una artista completa, tiene una voz preciosa, ya se van a dar cuenta. Poco a poco se va a ordenar en la pista y se darán cuenta de todo (su talento). Me gustó lo que vi, yo sé su potencial”, señaló Christian Domínguez en su defensa.

El co-animador del programa ‘América hoy’ contó que aconsejó a Pamela que se encomiende a su madre que es su ángel en el cielo, a su hija Cataleya y que disfrute cada presentación.

Domínguez reveló que desde que Franco empezó los ensayos ha estado en modo papá. Es más, no dudó en acompañar a su pareja al estreno del programa con la pequeña que apenas tiene un mes de nacida.

Pamela Franco: “El Artista del Año es alucinante”

Por su parte, Pamela Franco reconoció haberse puesto nerviosa debido a que fue no solo la primera vez que pisa el set del programa, sino la primera en presentarse en el estreno de ‘El Artista del Año’.

“Fue una experiencia alucinante, ya lo había escuchado antes, pero una cosa escucharlo y otra vivirlo. Sí me puse nerviosa, pero también tengo mucha adrenalina y quiero demostrar que puedo más”, señaló emocionada Pamela Franco a ‘América Espectáculos’.

“Para ser mi primera vez, no sentí que (los miembros del jurado) fueran duros, ellos entienden el proceso. Quiero que me digan la verdad porque si tengo errores debo cambiarlos. Es más, la primera que se va a criticar soy yo”, agregó la cantante, quien prometió bajar de peso para tener un mejor desenvolvimiento escénico.