¿CÓMO? Janet Barboza llamó la atención luego que mostró en vivo una foto de Christian Domínguez besándose con otra mujer, incluso, pidió que le envíen las pruebas a Pamela Franco, actual pareja del cumbiambero.

“No es cualquier foto. Parece que los tres años y un mes llegaron a su fin, digo, porque esta foto para mi, Pamela Franco, Pásenle la voz , envíenle un WhatsApp, llamen a Pamela porque esta foto me ha llegado y yo la voy a mostrar”, manifestó en América Hoy.

En la foto, se puede ver a Christian Domínguez besándose, pero no se lograba ver a quién. “Es Christian, no es Pamela. Ahí lo dejo, esa foto me ha llegado en la mañana y Christian Domínguez está muy apasionado”, agregó.

Muestran foto de Christian Domínguez besando a una mujer

¿De dónde es la foto de Christian Domínguez, que mostró Janet Barboza?

No obstante, Ethel Pozo dio luces sobre la “foto” y afirmó que se trataría de una escena grabada para Maricucha 2, serie donde Christian Domínguez es el hermano de la protagonista.

“¿Es Tete, la de la novela?”, preguntó Brunella Horna. “Está mostrando que papá Armando la mandó”, agregó.

