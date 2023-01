QUÉ PASÓ. Christian Domínguez destacó en el estreno de ‘América Hoy’, pero por las preguntas que se le hizo acerca de su divorcio con Tania Ríos. El cumbiambero admitió que aún no está separado del todo de su expareja, pues faltan algunos temas de papeleo. Esto provocó que Janet Barboza le hiciera una incómoda interrogante.

LEE TAMBIÉN: Christian Domínguez habla EN VIVO de su divorcio con Tania Ríos y revela por qué su esposa no firma el papeleo

“A mí me llegaron hace algunos años unos rumores que tu exesposa te estaba pidiendo dinero para el divorcio, ¿Eso es correcto? , ¿se habló en algún momento? ¿Dejó entrever?”, dijo la conductora.

Esto hizo reaccionar inmediatamente a la pareja de Pamela Franco, quien no negó los hechos, pero tampoco se atrevió a admitirlos justamente por un tema legal.

Christian Domínguez sobre los divorcios 2

“ De verdad no me gustaría desarrollar absolutamente nada porque está en un proceso tan bonito , que hasta el año pasado era tedioso. Llegó el momento feliz, todos estamos contentos, solamente esperar unos días para un tema administrativo y de papeles”, precisó.

Como se recuerda, Tania Ríos negó que haya firmado algún documento del trámite de su divorcio. “Ese tema (el divorcio) para mí ni existe en mi vida, no sé nada, completamente cero, menos cero, o sea nada”, precisó a Magaly TV La Firme.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ NO ESTÁ DIVORCIADO AÚN

DA DETALLES. Christian Domínguez apareció como co-conductor en el estreno de ‘América Hoy’ y fue consultado por su proceso de divorcio con Tania Ríos. El cumbiambero terminó revelando que tras cinco años de papeleo para separarse, esto aún no se concreta.

“ Ya hay una decisión del juez, no hay marcha atrás, no hay forma, esto ya está en el sistema del juzgado... Demora meses porque es Estados Unidos, vino la pandemia se hizo más largo aún, gracias a Dios ya no se puede dilatar más, lo que estamos esperando son temas administrativos, solamente”, dijo.

“Christian se quiere divorciar hace muchos años porque tiene a su amada Pamela Franco. Tú nos dijiste que la persona con la que te casaste hace muchos años no tiene dirección fija en Estados Unidos porque se imaginarán . No hay cómo notificarla de cómo sería el proceso regular”, agregó Ethel Pozo.