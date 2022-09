Magaly Medina se mostró indignada este miércoles tras escuchar las declaraciones de Christian Domínguez, quien arremetió con todo contra Rafael Fernández por asegurar que seguiría pagando los gastos escolares de los tres hijos de Karla Tarazona, el menor de los cuales es del popular ‘Wachimán’.

La urraca cometió una infidencia y reveló una anécdota que le relató el empresario sobre el cumbiambero, la misma que lo hizo sentir incómodo. Según la periodista, confirmando lo que dijo el cantante, fue el ‘Rey de los huevos’ quien le dijo a Christian que las puertas de su casa estaban abiertas para que visitara a su hijo.

“Él, como una persona con modales, le dijo ‘ven a ver a tu hijo cuando quieras’, pero dice que Christian no tuvo límite y sintió que de verdad podía entrar a la casa y ellos y pasearse como que fuera la suya, a tal punto que nos contó una anécdota en la piscina”, comenzó diciendo la conductora de Magaly Tv La Firme.

En ese sentido, reveló que el ‘Wachimán’ llegó un día a la casa de Karla Tarazona con su ropa de baño en la mochila. “Fue a bañarse con los niños y se sentía tan cómodo ahí que hasta le pedía a la empleada que le alcanzara agua con hielo. Por supuesto que esas cosas, Rafael nos contó que lo incomodaban, porque tú le dices que venga, vienes, recoges a tu hijo, te invitan un café y te llevar al niño a pasear, al cine, a comer, a tu casa”, comentó la urraca.

Finalmente, aseguró que Christian Domínguez excedió todas las normas de cortesía y modales.

Magaly reveló una anécdota que relacionada con Christian Domínguez que incomodó a Rafael Fernández.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ CUADRA A RAFAEL FERNÁNDEZ

En una nueva edición de ‘América Hoy’, Christian Domínguez le contestó fuertemente a Rafael Fernández por decir que sus hijos no tienen papá, por lo que los ayudará económicamente. El cumbiambero arremetió contra el aún esposo de Karla Tarazona y le dejó en claro que su hijo no lo necesita.

“Yo doy una pensión desde que mi hijo nació, su mamá está a cargo del 50% de los gastos de mi hijo. Mi hijo no necesita de nadie, tiene dos padres que trabajan por él, eso lo que dijo lo pinta de cuerpo entero ”, señaló.

Evidentemente fastidiado, Christian Domínguez señaló que toda su familia está indignada, incluso Pamela Franco, con la reciente entrevista que brindó el ‘Rey de los Huevos’.

“Estoy fastidiado porque tengo familia, mi señora está fastidiada con el tema. Cuando uno se separa, no se habla de los bebés, se mantiene entre cuatro paredes, se maneja internamente porque no es parte de este problema. La entrevista debió hablarse del rompimiento, es como si mi hijo estuviese huérfano, no tuviera una pensión, una madre ”, arremetió.

En otro momento, Christian Domínguez reveló que intentó comunicarse con Rafael Fernández, sin embargo, su teléfono estaba apagado y por ello le pidió que se rectifique. Cabe precisar que el esposo de Karla Tarazona dijo que tiene pensando hacer un fondo económico para su hijo, pues también ha hecho “ollas comunes”.

“Toda mi familia está indignada con el tema, yo espero que él lo rectifique, que lo explique en su momento. Ayer tuve un reencuentro familiar y solamente el tema fue ese, cómo es posible que yo permita porque obviamente está hablando de mi hijo. Entiendo sus problemas en su matrimonio. Ayer intenté comunicarme con él, pero no tuve suerte . Estaba apagado su teléfono, pero voy a insistir”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

Christian llora EN VIVO y pide a Leonard León asumir su rol con sus hijos: “Ellos me siguen diciendo papá”

Karla Tarazona está decidida a no aceptar empresa de Rafael Fernández: “Como yo llegué, me voy”

Karla ante palabras de la Chabelita tras su separación de Rafael: “Estoy muy agradecida por el apoyo y el cariño”