¿LO SACAN AL AIRE? Christian Domínguez se enlazó EN VIVO con ‘América Hoy’ desde una escenografía de la telenovela ‘Maricucha 2′, donde tiene el papel de ‘Vicente’, sin embargo, el cumbiambero no se imaginó que lo sacarían del grupo de WhatsApp del magazine matutino, lo que significaría su posible despido .

“¿Sabes qué pasa? Papá Armando nos comunicó que iba a haber un enlace contigo por tu protagonismo con Maricucha, pero en realidad ese no es el motivo... Tenías que venir dos veces a la semana como mínimo ”, fueron las palabras de Ethel Pozo.

Esto ocasionó la reacción de Christian Domínguez, quien se puso melancólico y con los ojos llorosos al dar unas palabras de agradecimiento.

“ Es que me voy a poner triste porque a mí me gusta cumplir con todo, no sé qué decir ”, acotó.

Christian Domínguez extraña grabaciones de 'América hoy'

CHRISTIAN ESTÁ AUSENTE DE ‘AMÉRICA HOY’

Janet Barboza y sus demás compañeros revelaron que Christian Domínguez, quien asume la función de co-conductor en ‘América Hoy’, no asiste al programa ni tampoco se pronuncia por los chats, esto desde que asumió un nuevo reto en la actuación.

“Yo solamente quiero decir que los quiero mucho y los extraño mucho, me he puesto a llorar muchas veces por eso. De verdad que sí, no es broma”, agregó el cumbiambero.