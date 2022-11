SENTIMIENTOS ENCONTRADOS. Christian Domínguez volverá a la actuación bajo un pequeño personaje en la segunda temporada de la telenovela ‘Maricucha’ que se estrena el próximo martes por América Televisión. Durante el programa ‘América Hoy’, el cumbiambero tuvo emotivas palabras y se quebró EN VIVO.

El cantante no pudo contener quebrarse al asegurar que se encuentra “sentimental” tras haber sido contactado por la producción de ‘Maricucha’ para que interprete un papel.

“Regresar a la actuación es una cosa que yo quería hacer y quería que todo cuadrara, tiempos, todo. Es complicado mi chamba también, imaginé que iba a ser bonito, pero no imaginé que iba a ser tan hermoso como entrar a este equipo . Patricia es una cosa increíble, todo lo que aprendes, así como la ves, así es ella, yo creo que es Maricucha. Todo el equipo son tan bonitos”, dijo al lado de Patricia Barreto y Stefano Meier.

CHRISTIAN DICE QUE YA PAGÓ POR SUS ERRORES

Christian Domínguez también reconoció que ha sido un largo proceso para volver a retomar su carrera de actuación, pues se recuerda que debido a sus escándalos de supuestas infidelidades hizo que se apartara de las telenovelas.

“Estoy realmente feliz porque no imaginé que el retorno iba a ser así. Hace mes y medio atrás, mi señora me decía ‘me gustaría verte a actuar otra vez’, y un día estaba en mi cama viendo televisión y me llama el jefe del casting que quería hablar conmigo, boté una lágrima, por acá. No se me sale (las lágrimas) por volver a la actuación sino por todo lo que costó, fue un proceso difícil que tuve que pasar, lo digo ahora, uno tiene que pagar las consecuencias de sus acciones ”, agregó.