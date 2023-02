Christian Domínguez volvió a referirse a su divorcio y aseguró que ya se encuentra en la etapa final. Las declaraciones del cantante llaman la atención debido que días atrás, su aún esposa Tania Ríos, reveló al programa de “Magaly TV: La Firme” que no firmó ningún papel para el proceso.

Ante las cámaras de “Estas en todas”, el líder de “Gran Orquesta Internacional” aseguró que está detrás del divorcio desde que su expareja se fue a los Estados Unidos.

“Cuando me enteré de que se iba del país, fue cuando yo quise hacer todo muy rápido porque se iba, darme cuenta de que se estaba yendo... no llegué a hacer que firmara todo completamente (...) Y comencé con la música, con todas las cosas, y lo último que por acá pensaba era, en ese entonces, la inmadurez también, volver a casarme, dije ‘bueno, ya está, ya después lo hago’, y pasaron los años”, comentó en un inicio.

En esa línea, Domínguez reconoció que decidió iniciar con el proceso de divorcio porque estaban casados por bienes mancomunados: “Claro, no podía (comprar nada), por eso dije no, ya demasiado tiempo, aparte que yo iba a creciendo, entonces ahí empiezo a hacerlo, que fue antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia. Pensábamos que era algo sencillo y no, y al final nos dimos cuenta”.

La pareja de Pamela Franco manifestó que para que se oficialice su divorcio solo falta que se concrete algunos procesos administrativos. “Hoy por hoy ya hay una decisión del juez, como ya lo había dicho, y ya hay una sentencia, ya pasó de ser un tema judicial a un tema que cualquiera puede ingresar con mis datos o el número de expediente, y ya es público”, puntualizó.

“Yo tenía mucha reserva al responder porque era un proceso judicial, ahora, hoy por hoy, que es un tema ya público, ahí fue lo que dije, ya hay una decisión, sino que está en los temas administrativos, ¿qué son los temas administrativos? Justamente que llegue a Reniec, Registros Públicos, etc, básicamente lo que es tangible”, añadió sin ahondar más en el tema.

