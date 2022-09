MUY ENAMORADO. Luego que en una entrevista con Christopher Gianotti asegurara que Pamela Franco no es el amor de su vida, Christian Domínguez decidió rectificarse EN VIVO en ‘América Hoy’ para aclarar el tema.

Según el cumbiambero, la persona que se quedará con él toda la vida será el gran amor de su vida y que está muy seguro que esa persona es su actual pareja y madre de su hija, Pamela Franco.

“Pamela es mi gran amor, ha sido el amor más hermoso que he tenido y posiblemente llegue a ser el amor de mi vida cuando estemos de la mano. Estoy seguro que Pamela será el amor de mi vida porque con ella me voy a quedar . Tengo la gran dicha que ella me lo diga todos los días, que estará a mi lado para siempre”, dijo.

CHRISTIAN NO HACE CASO A CRÍTICAS

Christian Domínguez también minimizó las críticas de sus seguidores y aseguró que los consejos de amor fueron recibidos por su propio padre. Incluso, el cantante reveló cómo tomó Pamela Franco sus declaraciones.

“ La gente se hace un mundo por eso . Mi padre me dijo que después de los horrores y errores que la persona que es el amor de mi vida va a ser la persona cuando esté a tu lado estando viejitos... Pamela me dijo ‘amor, si a mí me preguntaran yo diría que es mi hija porque sé que va a estar conmigo siempre’”, precisó.