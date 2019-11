Mientras que Isabel Acevedo disfruta de unas vacaciones en Punta Cana con sus amigas, Christian Domínguez se molesta. Y es que el cumbiambero ha visto con malos ojos que su ex decida hacer el viaje que él compró para ella y su familia cuando todo era felicidad.

En entrevista con el programa Domingo al Día, el cantante contó que sus familiares también están en la localidad de República Dominicana disfrutando del sol y la playa.

“Yo no haría eso.(Sabiendo que mi familia está allá) no lo haría”, expresó el líder de Gran Orquesta Internacional.

Pero eso no fue todo. Cansado de la actitud de su ex, quien le envió una carta notarial para quedarse con la camioneta que él compró a manera de ‘indemnización’ por el término del romance de casi 3 años, Domínguez aseguró que todos ya se dieron cuenta de las intenciones de Chabelita.

“Ya no es un secreto que no quiere hacerlo (devolverme mis camionetas) Acá no es un tema de si son 2, 3 o 4. Yo estoy hablando del mío. Todavía no se da la transferencia. De que se va a dar, se va a dar. Como se ha mencionado ya, hay un tema de abogados”, indicó.

Christian Domínguez