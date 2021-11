Christian Domínguez: “Nunca estoy mirando las redes, por eso he crecido profesionalmente durante todo este tiempo”

Christian Domínguez está en sentencia y sabe que se juega su última carta en la segunda gala de El Artista del Año. No obstante, antes de iniciar un nuevo ensayo charla unos minutos sobre su ingreso a dicho reality y se defiende ante las críticas de su primera presentación.

¿Cómo te sientes de volver a la pista de El artista del año?

Estoy tranquilo de regresar al programa, en esta ocasión vengo en representación de América Hoy. Y si ahora estoy en sentencia es porque el jurado no me observó el tema vocal, sino la interpretación. Con lo vocal no estoy disconforme, por lo contrario, estoy contento con lo que demostré en el escenario.

En redes siempre te dicen que no cantas, ¿qué opinas?

No creo en las redes, me preparo constantemente, tengo 23 años cantando, y hoy por hoy, con mi coach vocal, siento que puedo cantar de todo y en cualquier ritmo. Nunca estoy mirando las redes, por eso he crecido profesionalmente durante todo este tiempo.

Luego de ser uno de los nuevos jales en El artista del año, se han generado muchos memes, ¿qué opinas?

No he visto los memes, pero me contaron, solamente me río. Con mi familia estamos super felices y no nos afecta los memes que han sacado, solo sonreímos y seguimos. La gente siempre vive del pasado y no vive del presente, ese es el gran problema de nosotros los peruanos, yo vivo mi presente y lo vivo intensamente, estoy sumamente contento y tranquilo con mi familia.

Estás en sentencia con Elías Montalvo y él dijo que cantaba mejor que tú, ¿qué le dirías?

No le diré nada, yo sé lo que tengo que hacer en el escenario. Nunca hablo de nadie, no me gusta menospreciar a nadie, ni por mi trayectoria. Soy una persona que pisa tierra siempre, gracias a Dios, nunca he pisado huevos, soy realista y no soy desubicado, respeto mucho a la gente y, por ese motivo, creo que tengo el cariño de la gente y de las producciones.

¿Qué consejo le darías Elías?

Lo primero que tiene que aprender una persona cuando entra a un medio es que tiene que ser ubicado, que tiene que respetar a las personas que tienen trayectoria y que tienen más tiempo en la televisión. Si Elías quiere quedarse en la televisión, siempre tiene que mantener el respeto hacia las demás personas. Si no respetas a los demás, cuando caes o pasa algo inesperado, nadie está contigo, porque no has sido respetuoso.

