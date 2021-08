Christian Domínguez: “Yo no conquisto por el estómago, yo conquisto con mi personalidad”

Christian Domínguez, quien este domingo estará presente a las 6:30 de la noche llega a “Mi mamá cocina mejor que la tuya” para celebrar el programa de aniversario. Él hace dupla con su “comadre” Janet Barboza, y ambos se enfrentan a Melissa Paredes y Edson Dávila. La jueza de este programa especial es Gisela Valcárcel.

Este domingo te veremos en el aniversario de Mi mamá cocina, ¿cómo la pasaste?

Estuvo bien complicado, hasta rompí una tabla de picar mientras cocinaba. Felizmente la competencia no estaba fuerte. Melissa Paredes es tan mala en la cocina como yo. La verdad es que no me gusta cocinar, yo no sé cocinar, yo solo sé sobrevivir, lo reconozco. Yo no conquisto por el estómago, yo conquisto con mi personalidad.

Eres un caserito de Mi mamá cocina, ¿qué opinas del formato?

El éxito en estos cuatro años es merecido, Mi mamá cocina es un programa único, divertido, en donde la cocina y la familia son lo principal. Además, es un programa sano, y pienso que la mayoría de los programas en el país deberían ser así.

¿Cómo ves a Ethel Pozo y Yaco Eskenazi?

Aplaudo el desarrollo de Ethel y Yaco, quienes están llenos de bendiciones y toda esa felicidad la reflejan en pantallas. Creo que ambos están en los mejores momentos de sus vidas.

Janet Barboza cuenta que no sabes cocinar porque en tu casa hasta te dan de comer en la boca, ¿esto es verdad?

No es verdad que me den de comer en la boca...quizá, alguna vez. Recuerdo que durante la pandemia fui recontra feliz porque, entre otras cosas, me engrieron mucho con la comida. Pero, Janet tampoco puede decir mucho porque ella tampoco es buena en la cocina.

Y Gisela Valcárcel fue la encargada de comer ese plato, ¿qué tal es ella como jueza?

Gisela como jueza en la cocina es muy estricta, nos dio con palo. Gisela es más dura que Muriel, prefiero a Muriel (risas).

