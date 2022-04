Christian Domínguez y Pamela Franco le abrieron las puertas de su chifa a la reportera de Estás en Todas, quien puso en aprietos a la integrante de ‘Puro Sentimiento’ al recordarle su pasada relación con Chemo Ruiz frente a su actual pareja.

“Hemos visto en los medios que han vuelto a recordar la ex relación de Pamela Franco”, le dijo Ximena al popular Wachimán, al mismo tiempo que le consultó si le había incomodado esta situación.

“No me ha incomodado, por qué me va incomodar, tenemos un pasado ambos, todos tenemos un pasado”, dijo el cantante. Asimismo, se atrevió a bromear sobre la edad de la madre de su útlima hija. “ En mi tiempo no fue, creo que recién nacía jajajaj por decir que fue hace muchos años” , cijo Christian Domínguez.

PAMELA FRANCO CALIFICA COMO ERROR A CHEMO RUÍZ

Por su parte, Pamela Franco aseguró que ella y Christian Domínguez son ‘patas’ y siempre hablan de todo. “Yo respeto, él tiene su vida pasado, yo también tengo mis errores, pero yo sí soy fresca, no miro atrás ni por casualidad ”, dijo la cantante.

Además, aseguró que con Christian Domínguez tienen una bonita familia que recién están construyendo y no tienen tiempo para perder en hablar de temas del pasado. “Nosotros tenemos un montón por recorrer, tenemos poco tiempo, estamos full trabajo, el poco tiempo que tenemos tratamos de aprovecharlo en familia. Imagínate poner ese tiempo para temas o discusiones que de verdad ya no vienen ni al caso” , acotó Pamela Franco.

Pamela Franco fue pareja de ex futbolista Chemo Ruiz.

