AHORA SÍ ESTÁ SEGURO. La ‘mala racha’ de Christian Domínguez al no llegar con sus parejas a los tres años de relación parece haberse terminado. El cumbiambero cumplirá en seis días otro aniversario con Pamela Franco y asegura que lo celebrará por todo lo alto. Sin embargo, Brunella Horna no dudó en trolearlo.

“ No es posible que en los conciertos todos me estén diciendo que faltan seis días, cuatro días, no puede ser ”, inició diciendo entre risas el cantante, mientras Janet Barboza aseguró que le sorprende la madurez que está teniendo.

“Viven lo que ustedes están dando a vivir, nosotros no estamos mirando la fecha de nada, estamos muy contentos y felices. Siempre cada año la pasamos en familia, una cosa es la familia, una cosa es el hogar, siempre celebramos bonito y romántico. En esta ocasión no puedo contar la sorpresa ”, comentó Domínguez.

BRUNELLA FELICITA A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Ante esto, Brunella Horna aseguró que tienen que felicitar al cumbiambero por haber llegado a los tres años con Pamela Franco.

“Van a haber carros alegóricos, estaremos vestidos de gala ese día”, mencionó Ethel Pozo, mientras que Brunella agregó. “ Cómo que no Christian, lo has logrado Christian, tenemos que felicitarte ”, aseguró.

