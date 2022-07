Tania Ríos, la todavía esposa de Christian Domínguez, respondió a un reportero de Magaly Tv La Firme y desmintió al cantante, quien desde el 2021 aseguró que sus trámites de divorcio van viento en popa y faltaría solo una audiencia para que se concrete su separación por la ley.

Según Tania, Christian se comunicó con ella en 2019, cuando salió a reclamarle al cumbiambero, en el programa de la urraca, por su desidia para firmar el divorcio. “Se comuncó conmigo pero hace mucho, tres años atrás, antes que yo quede embarazada... me dijo para ya cerrar ese capítulo y de ahí nunca más, ni comunícate con, no has esto, nada, nada de lo que es nada, totalmente nada” , acotó.

La todavía esposa de Christian Domínguez aseguró que también tiene problemas por su matrimonio con el ‘Wachimán’, por lo que no puede poner nada a su nombre en Estados Unidos. “Me echa la culpa a mí y la mala de la película soy yo” , indicó indignada.

Christian Domínguez fue consultado por un reportero de Magaly sobre su supuesto próximo divorcio,pero solo atinó a decir que se trata de un proceso judicial y tienen que esperar.

Cabe indicar que la partida de matrimonio del cantante en la Municipalidad de Breña sigue siendo válida y este año cumple 20 años de casados con Tania Ríos.

En 2021, Christian Domínguez dijo que solo faltaba que le den fecha de audiencia para que saquen la sentencia de divorcio. Meses después, en abril de 2022, explicó que en 30 días debían salir por papeles y prometió que se casaría pronto con Pamela Franco.

Tania Ríos aseguró que Christian Domínguez se comunicó con ella en 2019 para hablar sobre su proceso de divorcio, pero nunca más la volvió a llamar para acelerar el trámite.

