Los problemas legales y enfrentamientos entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo están comenzando a afectar a la pequeña hija del cantante de cumbia, quien denunció en su cuenta de Instagram los ataques que está recibiendo por parte de usuarios que hasta la insultan por seguir siendo amiga de la popular ‘Chabelita’.

La pequeña escribió “ya me cansé que la gente me escriba estas cosas, acaso no entiende que eso no es mi problema, dejen de molestarme. Yo soy amiga de quien me da la gana” y puso de captura un mensaje en donde un usuario tilda de 'ladrona’ y ‘mustia’ a Isabel Acevedo.

Hija de Christian Domínguez recibe ataques por ser amiga de Isabel Acevedo.

Para nadie es un secreto la excelente relación que Isabel Acevedo entabló con la hija de Christian Domínguez desde que empezó su relación amorosa. Incluso, la pequeña acompañó a la bailarina en la inauguración de su salon de belleza y la abrazaba con mucho cariño.

Asimismo, cuando Isabel Acevedo declaró en ‘En Boca de Todos’ sobre el fin de su relación con Christian Domínguez, indicó que lo que más le dolía era que la hija del cumbiambero era la más afectada por toda la situación, ya que la niña era como su ‘hermanita’ y le tiene mucho cariño.

Isabel Acevedo llora por la hija de Christian Dominguez, quien sufre en el colegio

PAMELA FRANCO LE PIDIÓ ALEJARSE DE CAMILITA

En una reciente entrevista a ‘Válgame’, Pamela Franco arremetió con todo contra Isabel Acevedo y manifestó que la bailarina debe dar un paso al costado y no frecuentar más a la hija de Christian Domínguez.

“A manera personal me parece que ya no viene al caso y más cuando se están dando cosas que ya todo el mundo sabe y por los problemas que tienen no solo por el término de la relación, sino también por el tema material. Me parece doble cara. Le hago esto al papá de la niña y le voy a ir a dar un abrazo a decirle que la quiero, es más, así no hubiera ese problema, yo no me acercaría a la niña por respeto”, dijo Pamela Franco.

Pamela Franco sobre Isabel Acevedo