¿Christian Domínguez gana 4 mil soles? Karla Tarazona hizo tremenda revelación

Christian Domínguez dijo que no quiere hacer un ‘circo’ del proceso judicial por alimentos que mantiene con la madre de su hijo, Karla Tarazona. Además, lamentó que revelara el monto de su sueldo de 4 mil soles frente al juez.

Karla contó que le dijiste al juez que ganabas 4 mil soles...

Me da pena, porque el mismo juez ha dicho que es algo privado. El juez nos pide que no se haga un circo de esto. Estos temas no se pueden divulgar porque se trata de algo serio. Voy a cumplir con lo que me toca. Siempre respeto lo que diga la ley.

Estás estrenando camioneta...

Ese es un tema personal.

Por su parte, Karla Tarazona contó que actualmente el ‘Wachimán’ está cumpliendo con su hijo.“A nadie le conviene faltar a esta responsabilidad, sobre todo cuando hay un juicio de por medio. Obviamente, tiene que estar al día”, expresó.

En tanto, detalló que el careo que hubo el día de ayer, fue suspendido. “ El careo se ha suspendido, hay que probar ciertas cosas. Esto va a continuar. Pero no hay problema, somos jóvenes, tenemos mucho tiempo. Lo único que hago es velar por mi hijo”, precisó. (J.V.) b

Christian Domínguez reaccionó así tras saber que Karla Tarazona quemó un muñeco con su cara.

