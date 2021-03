AMIGOS Y RIVALES. Angelo Fukuy hizo pública esta semana su renuncia a la agrupación musical que dirige Christian Domínguez, La Gran Orquesta. Las razones de esta separación se deberían a problemas económicos, así lo señaló Fukuy en una entrevista con una reportera de Amor y Fuego.

Angelo Fukuy argumenta que Christian Domínguez era impuntual con los pagos y que su sueldo ascendía a 500 soles mensuales. “Nadie vive con 500 soles mensuales. Ni que fuéramos locos para pedir que nos paguen el sueldo completo”, contó José Orejuela, excantantede la agrupación de Domínguez.

Fukuy aseguró que lo contado por Orejuela es cierto y la molestia entre los miembros que se fueron de La Gran Orquesta reside sobre todo en que el dinero era poco y lo recibían de manera impuntual. “No, 500 soles cada mes y medio. No pagaban puntual”.

Una fuente cercana al músico también señala que los problemas comenzaron cuando Fukuy faltó a un ensayo debido a que vive con personas vulnerables a la COVID-19. Christian Domínguez no habría entendido la situación y suspendió al cantante, quien se mostró bastante molesto con una sanción que le parece injusta.

FUNDA SU PROPIA ORQUESTA

Ángelo Fukuy se pronunció luego de los titulares que acaparó por formar su orquesta separado de Christian Domínguez, la misma que está compuesta por varios músicos de la agrupación del popular ‘Wachimán’, La Gran Orquesta.

“Somos un grupo humano que estuvo en momentos difíciles y libres, sin contrato. Conversando con Jonathan, con José Antonio y los demás chicos, los 11 músicos que nos acompañan también, me dijeron ‘Ángelo pero hay que hacerlo, hay que aventurarnos en este nuevo proyecto’”, contó en entrevista con Natalie Vértiz de Estás en Todas.

La agrupación musical de Ángelo Fukuy se llama Zona Libre. Al respecto a los acusaciones de haberse robado a los integrantes de La Gran Orquesta, el cantante arremetió contra Domínguez: “No, yo no he robado nada a nadie, todos estaban libres, así que por eso nos juntamos todos y aquí estamos, en ‘Zona Libre’ para todos ustedes”, dijo.

Asimismo, le pidió al público que les den una oportunidad. “Que nos abran las puertas de sus casas para llevarles música y alegría a sus hogares, ya que estamos pasando por momentos difíciles”, agregó.

Angelo Fukuy presenta su nuevo grupo "Zona libre" con exintegrantes de la "Gran Orquesta Internacional"

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ APENADO POR LAS ACUSACIONES DE FUKUY

Christian Domínguez se refirió a las declaraciones de Ángelo Fukuy, quien indicó que por los escándalos del ‘Wachimán’ terminó saliendo de La Gran Orquesta Internacional.

El cantante aseguró que se trataba de comunicar la empresa del Domínguez pero nunca le contestaron. Dice que le desea lo mejor al cumbiambero por su nueva hijita, pero que su contrato prácticamente ‘terminó’ porque lo dejaban en visto.

“Sorprendido, me sorprende. Me da tristeza lo que escucho (...) Ángelo se fue mucho antes de octubre y Jonathan se fue a fin de año. Seguimos trabajando, hablé con los dos y me dijeron ‘gracias’”, dijo Christian Domínguez en América hoy.

Finalmente, el ‘Wachimán’ consideró que hay ‘alguien’ detrás de Fukuy, manejándolo para que declare contra él. “No están siendo ellos”, puntualizó.

