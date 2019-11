Susan Ochoa renunció a 'Se pone bueno' y habló sobre ampay de Christian Domínguez: "Cada quien con su locura"

Susan Ochoa contó que se retiró del programa ‘Se pone bueno’ porque desea enfocarse en su carrera musical y por el escándalo de Christian Domínguez.



“Es cierto que he dado un paso al costado. Ahorita estoy en mis grabaciones, quiero seguir avanzando con mi carrera musical”, afirmó la ganadora de ‘Viña del Mar’.



¿Cuál fue el motivo de tu renuncia?

Tenía que viajar a México, pero también se han visto muchas cosas y no iba a estar involucrada.



¿Te refieres al escándalo de Christian Domínguez y Pamela Franco?

Bueno, para nadie fue bonito, pero cada uno con su vida, cada quien con su locura.



En el tiempo que estuviste en el programa, ¿viste coqueteos entre Domínguez y Pamela?

Nunca vi nada de nada, me sorprendió todo. Pero creo que Christian debería meditar en cómo está actuando.



¿Qué proyectos se vienen para ti?

Estoy preparando nuevas canciones y este 16 y 30 de noviembre me presentaré en La Estación de Barranco.



(Deyanira Bautista)