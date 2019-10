Primera esposa de Christian Domínguez niega que exista un proceso de divorcio: "He tratado de buscarlo pero él me evade"

En los últimos días, Christian Domínguez reveló que ninguno de los autos que compró junto a Isabel Acevedo está a su nombre y, para realizar el traspaso de la propiedad, tendrán que verse las caras en la notaría.

¿Por qué motivo? Legalmente el cantante sigue casado con su primera esposa , Tania Ríos, quien radica desde hace varios años en Estados Unidos. En comunicación con el programa Magaly TV: La Firme, ella reveló que hasta la fecha no existe ningún proceso de divorcio.

"Me gustaría mucho conversar con él, sin público, sin intermediarios, siendo él y yo, porque los únicos casados aquí somos él y yo. He tratado de buscarlo por personas que sé que tienen acceso a comunicarse con él, pero simplemente evade eso", explicó Tania Ríos.

Tania Ríos, primera esposa de Christian Domínguez, se pronuncia

La señora de Domínguez calificó de 'ridículo' que el cumbiambero haya dicho que el proceso de separación haya iniciado. Ríos explicó que cada vez que ha querido que él viaje para Estados Unidos para realizar los trámites, él líder de 'Gran Orquesta Internacional' está en una relación sentimental.

"Me parece super ridículo porque siempre ha coincidido que él está en una relación, con esta o aquella. Entonces, siempre que he tratado de localizarlo de una u otra forma, él no me da la cara", manifestó.