Tania Ríos, la aún esposa del cantante de cumbia Christian Domínguez, negó que haya firmado algún documento del trámite de su divorcio. Como se recuerda, a finales del 2022, el integrante de “América Hoy” aseguró públicamente que tras más de veinte años, se encontraba cerca de separarse legalmente de su expareja.

Desde Estados Unidos, Tania habló con un reportero de “Magaly TV: La Firme”, a quien le aseguró que Domínguez no se ha contactado con ella para empezar el trámite. “Ese tema (el divorcio) para mí ni existe en mi vida, no sé nada, completamente cero, menos cero, o sea nada”, dijo en un inicio.

“¿Te mandó algún documento?”, le repreguntó el ‘urraco’. A lo que ella respondió confundida: “Nada, lo que es nada. Totalmente nada”.

En esa línea, Tania Ríos reveló que solo ha firmado un papel en el año 2005, pero que no tendría ninguna validez y desde entonces nadie se ha comunicado con ella.

El programa de Magaly Medina también se comunicó vía telefónica con Christian Domínguez; sin embargo, se negó a declarar sobre el tema. “Papito lindo, escúchame. ¿Yo de qué canal soy? Sabes que yo no puedo hablar. Papito, no te puedo ayudar pues, no te voy a decir nada. ¿Por qué serás así? Toda la vida, no cambias tú, no cambias. Ya déjame tranquilo, papito”, fue lo único que declaró.

Por su parte, Magaly Medina aseguró que su producción hizo un ‘rastreo’ para encontrar indicios del divorcio; sin embargo, no encontraron nada. “Él ya debería dejar de anunciar que está divorciándose o que está divorciado cuando en realidad no es cierto. Incluso le consultamos a su primera esposa, Tania Ríos, y dijo que no tiene ninguna idea”, mencionó.

Tania Ríos, esposa de Christian Domínguez, asegura que no firmó ningún trámite de divorcio

Christian y su respuesta cuando le preguntan por boda con Pamela: “No me divorcio para casarme ya”

Christian Domínguez sorprendió luego que diera a conocer que por el momento no tiene planes para comprometerse en matrimonio con Pamela Franco, madre de su última hija, pese a que ya logró divorciarse de Tania Ríos, con quien estuvo casada durante dos décadas.

El líder de la “Gran Orquesta Internacional” manifestó que por el momento su prioridad es comprar una casa grande. “Nuestra prioridad es comprarnos una casa grande, pues vivimos en un apartamento. La idea es tener un espacio más amplio. Cuando todo esté encaminado, veremos lo del matri, quizás a fin de año o inicios del próximo, no hay fecha”, dijo en una reciente entrevista al diario El Popular.

Además, dejó en claro que no se divorcio para casarse inmediatamente. “Eso sí, no me divorcio para casarme ya”, añadió.