CONFESIONES. En Magaly TV: La Firme, Tania Ríos reveló que se reunió con Christian Domínguez en Estados Unidos y que nunca le mencionó el tema de divorcio. Según la artista circense, fue en el 2016 cuando el cumbiambero y ella se vieron las caras.

Tania Ríos recuerda con cariño la reunión y confesó que Christian Domínguez le dijo que si no se habría ido de Perú aún seguirían juntos, esto pese a que por esos años el cantante estaba con Isabel Acevedo.

“Nunca me habló de divorcio. Lo único que recuerdo como algo bonito fue que él me dijo que si yo no hubiera venido aquí, hubiéramos continuado juntos, pero nunca se habló de divorcio”, expresó.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre su divorcio?

El último 30 de enero, Christian Domínguez reveló aún no celebra su divorcio porque aún falta un tema de documentos, pero que ya no hay marcha atrás.

“ Ya hay una decisión del juez, no hay marcha atrás, no hay forma, esto ya está en el sistema del juzgado... Demora meses porque es Estados Unidos, vino la pandemia se hizo más largo aún, gracias a Dios ya no se puede dilatar más, lo que estamos esperando son temas administrativos, solamente”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Andrea Muñoz, expareja de José María Barraza, dio a luz al lado de su madre: hijo del ‘Chato’ nunca apareció

Cantante de N’Samble acusado en ‘Andrea’ de negar a hijo que nació con discapacidad: “Me decía que lo aborte”

Jazmín Pinedo y Gino Assereto se sacan los ‘trapitos sucios’ en EEG: ¿Qué pasó? | VIDEO