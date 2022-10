Los conductores de América Hoy comentaron, este miércoles, la presunta infidelidad de Rodrigo Cuba a Ale Venturo, luego que un ampay de Amor y Fuego mostrara al popular ‘Gato’ divirtiéndose muy cariñoso con una joven en una fiesta en Piura, hasta donde llegó para un partido del Sport Boys.

Mariella Zanetti, quien estuvo de invitada en el programa, le preguntó a la psicóloga Lizbeth Cueva sobre un comportamiento muy común en los hombres. “Cuando la mujer está embarazada se ve que los hombres sacan los pies del plato. ¿Qué es lo que hace que los hombres sean infieles en una etapa en donde tendrían que estar mucho más pegados a su pareja”, dijo la actriz cómica.

La especialista aseguró que hay muchos factores en torno a estos casos. En primer lugar que los varones ven a la mujer embarazada como ‘algo delicado’. “Ya no la ven como mujer, sino como madre, pero al mismo tiempo hay hombres que tienen mucho apetito de estar íntimamente con sus parejas y buscan satisfacer ese lado fuera de casa”, indicó la terapeuta.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ: TENÍA MÁS APETITO SEXUAL POR PAMELA EMBARAZADA

Christian Domínguez intervino en ese momento y dijo que en su caso fue todo lo contrario. “A mí me dio algo muy curioso que derrepente a muchos hombres les pasa. Yo tenía más apetito sexual con mi señora embarazada. Yo pregunté si eso era normal o no, pero tenía más ganas de estar con mi señora embarazada, incluso más que cuando no estaba embarazada” , dijo el cumbiambero.

Christian Domínguez confesó que sentía más atracción íntima por su pareja cuando estaba estaba gestando a su última hija.

TE PUEDE INTERESAR

Cachaza retira todas sus cosas y abandona el departamento donde vivía con Rafael Cardozo

‘Gato’ reaparece ‘encapuchado’ junto a Ale Venturo y Rondón lo destruye: “Es una señal de vergüenza”

Dalia participó en audiencia de apelación de John Kelvin: “Si Dios le quiere dar la oportunidad para que se reinvente, así será”