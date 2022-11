¿WHAT? Christian Domínguez regresó a la actuación de la mano de Maricucha 2; sin embargo, se rumoreó que el cantante no realizaría escenas de beso porque su pareja Pamela Franco se lo prohibió.

Ante ello, el conductor de América Hoy salió al frente para responder. “Ella sabe, ella me preguntó como era esto...cómo era el tema de los besos (...) La gente piensa que son cosas que pueden suceder, que te puedes confundir, pero es un trabajo y ella sabiendo eso lo tiene claro”, explicó en Más Espectáculos.

Christian Domínguez retomó a la actuación luego de 5 años, el cumbiambero da vida a Vicente, el hermano mayor de Maricucha 2.

Christian Domínguez y las prohibiciones de Pamela Franco

Christian Domínguez no volverá a opinar sobre la ‘Chabelita’

Por otro lado, Christian Domínguez también fue consultado sobre si su pareja le dijo que no hable más de Isabel Acevedo, su expareja.

“(¿Te lo prohibió?) Fuera de prohibir, por experiencia, hay cosas que ya no se puede opinar ni siquiera a favor. Hasta algo positivo te causa notas (Si la invitan al estudio ¿estarías aquí?) La verdad no, no solo por mi”, indicó.

