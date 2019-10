Tilsa Lozano: "Creo que Isabel Acevedo al final se ganó. Yo no saqué ni un triciclo"

Tilsa Lozano dijo que Isabel Acevedo salió ganada tras terminar su relación con Christian Domínguez, pues a diferencia de Karla Tarazona, ella ahora tiene cuatro carros a su nombre y ya sabía qué ‘tipo de hombre’ era el cantante de cumbia.



“(Las infidelidades) no solo pasan con Christian Domínguez. Todos los hombres que son infieles... gallina que come huevos, aunque le quemen el pico”, sostuvo la jurado de ‘El artista del año’.



¿Crees que ‘Chabelita’ ya sabía a lo que se metía?

Cualquier mujer que se meta con ese tipo de hombre, sabe que se la van a volver a hacer o se la siguen haciendo.



¿Qué le dirías a Pamela Franco?

Que aproveche su fama.



¿Brindarás con Karla Tarazona?

Ya le escribí. (Le dije) que me explique cómo ‘la otra’ (Isabel) le saca cuatro camionetas y ella nada.



Finalmente, el tiempo le dio la razón...

Yo creo que ‘Chabelita’ al final se ganó. Yo no saqué ni un triciclo.



Por otro lado, ¿qué te pareció las declaraciones de Vania sobre el ‘Loco’ Vargas?

Cómo voy a ver si estoy acá trabajando.



Se dice que habrían tenido un ‘affaire’…

No he visto, pero eso ya todo el mundo lo sabía.



Justo hoy lo confirma por un tema de dinero.

Otra más que habla de él...



(Deyanira Bautista)