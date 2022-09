Christian Domínguez armó el tonazo en el matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander al cantar con toda su Orquesta Internacional. Sin embargo, un detalle llamó la atención y es que el cumbiambero se quitó la ropa e hizo el baile de ‘El Gusano’.

Esta mañana, en el programa de ‘América Hoy’, la pareja de Pamela Franco explicó qué fue lo que realmente pasó y por qué se sacó la camisa ante la mirada de todos los invitados.

“Ustedes son testigos que yo me paré al final, dije chau, cuídense mucho, pero mi jefa me dijo ‘tú no te vas a ir sin el baile del gusano ’”, reveló Christian Domínguez.

Al contar que la hija de Gisela Valcárcel le pidió que baile la tan conocida canción, el cumbiambero aseguró que no puede “controlar” calatearse.

“El gusano es como es, aparte que cuando lo ponen yo pierdo en sí y dentro de mí es algo que no puedo controlar ”, añadió.

Christian Domínguez y el baile del gusano en la boda de Ethel Pozo

CARLOS CACHO SEPULTA A BRUNELLA POR VESTIDO

Carlos Cacho no pudo con su genio y criticó duramente el vestido que usó Brunella Horna en el matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander. El estilista señaló que el atuendo no fue apropiado para una jovencita como ella. La conductora de ‘América Hoy’ quedó en shock en pleno programa.

“Brunella de mi vida, tú eres una niña bella de verdad y buena, yo hago la pregunta al público , te subieron 15 años. El vestido es como de señora cuando tú eres jovencita”, dijo dejando impactados a todos en el set del magazine matutino.