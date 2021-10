ES IMPARCIAL. Christian Domínguez se pronunció tras las críticas que viene recibiendo por el debut de Pamela Franco en Puro Sentimiento. El dueño de la agrupación musical se refirió a las palabras de Thamara Gómez, quien se retiró del grupo con la llegada de la ex Alma Bella, y aseguró que trata igual a todas las chicas.

“Si bien es cierto Pamela fue la cuarta persona que llamamos... mis socios me dijeron ‘habla con ella a ver si quiere trabajar en Puro Sentimiento’. Gracias a Dios ella aceptó, dejó lo que tenía en la cabezay aceptó las condiciones”, dijo el popular Wachimán en declaraciones para América Espectáculos.

Asimismo, aseguró que no tiene un trato especial con la madre de su hija. “Es difícil pero la trato igual, trato de darle todo mi conocimiento porque es lo que debe ser, porque las chicas deben saber que todas son iguales”, indicó.

Sin embargo, destacó que Pamela Franco es la ‘mediática’ del grupo. “Le enseño a Pamela, que es la mediática, a saber lo que hace Christian Domínguez, cómo hacer que todas salgan con sus nombres y apellidos, que es lo que más me interesa a mí”, agregó.

NO HABLA DE THAMARA GÓMEZ

El cantante fue consultado por Thamara Gómez, quien hace algunas semanas anunció su salida de Puro Sentimiento porque no estuvo de acuerdo con el ingreso de la ex Alma Bella.

“Eso no... nosotros no hablamos de terceros y enseñamos aquí a no hablar de nadie. No tengo nada qué decir”, dijo Christian Domínguez.

CELEBRAN ANIVERSARIO DE LA GRAN ORQUESTA

Finalmente, el Wachimán invitó a su público a asistir al concierto de aniversario de la Gran Orquesta Internacional este 16 de octubre. La agrupación cumple siete años y celebrarán con Puro Sentimiento.

