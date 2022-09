Christian Domínguez se pronunció luego de los rumores que surgieron el último fin de semana, cuando el organizador de un evento en Carabayllo reveló que el cumbiambero pidió que bajen del escenario de Karla Tarazona para el poder presentarse con La Gran Orquesta Internacional.

Una reportera de Amor y Fuego le consultó al popular ‘Wachimán’ sobre las especulaciones y él negó que haya sido un tema personal con su expareja. “No, no, su trabajo es presentarnos, sino que ya no se podía estar en el escenario, nadie puede estar en el escenario, nadie, ni tú tampoco” , dijo entre risas.

En ese sentido, explicó que según el contrato de La Gran Orquesta, los presentadores no pueden estar en el escenario cuando ellos se presenten. “Lo que se dijo es lo que siempre se dice, no importa quién nos presente, en todos los eventos hay presentadores, nosotros no decidimos eso, olvídate, cada uno trabaja en lo suyo, pero querían, seguramente, que esté (Karla) en el escenario cuando esté yo y eso no puede pasar, no porque sea Karla, sino ningún animador, nunca permitimos eso ”, indicó Christian Domínguez.

Por su parte, Karla Tarazona prefirió evitar referirse al tema. “Ese es un tema de él y su show, yo no opino, prefiero no opinar”, acotó la ex de Rafael Fernández.

Christian Domínguez aseguró que según el contrato de La Gran Orquesta, ningún animador puede compartir escenario con ellos, luego que se revelara que no quiso estar al lado de Karla Tarazona.

