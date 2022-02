Christian Domínguez se pronunció luego de anunciar el regalazo que le hizo a Pamela Franco: nada más y nada menos que un departamento. Según contó para GV Producciones, puso a su nombre el inmueble cuando se lo compró y se lo dio cuando nació su primera hija con la cantante.

“Obviamente yo se lo he regalado para mi hija, bueno, para mis dos hijas y estoy feliz por ello. Yo se lo regalé a ella y ella me permite estar viviendo ahí en estos momentos así que si me dice ‘chau’, me busco mi depa”, dijo entre risas el cumbiambero. “Ahora ella es la dueña de mi patrimonio”, agregó.

Por otro lado, al ser consultado sobre la posibilidad de tener un segundo hijo con Pamela, el ‘Wachimán’ lo negó rotundamente por el momento. “Todavía no está en planes, para eso hay que salir un poco de la bebe, que va estar difícil, porque nosotros trabajamos todo el tiempo y aparte criarla, madrugarse... como ella dice, embarazarse y dar a luz es sencillo, lo laborioso es la crianza”, acotó Christian Domínguez.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y PAMELA FRANCO TODAVÍA NO SE CASAN

Finalmente, cuando se refirió a una posible boda con la ‘Puro Sentimiento’, aseguró que aún no tienen fecha porque prefieren esperar la decisión del Poder Judicial sobre su divorcio. “Ella me dice en broma lo del anillo pero sabe que hay mucha demora”, dijo el cumbiambiero.

Asimismo, indicó que Pamela Franco cree que el Poder Judicial le está mintiendo. “Cree que todo es mentira, pero es un tema de presionarse con la velocidad”, acotó el cantante.

En ese sentido, dijo que ninguno de los dos se ha planteado fecha para su matrimonio porque prefieren esperar la resolución de su divorcio.

