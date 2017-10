A pocos días de iniciar la temporada de ‘Reyes del show’, donde coincidiría con Vania Bludau, al cantante Christian Domínguez se le vio ingresando a una clínica particular por una lesión en la rodilla, que lo alejaría de la pista de baile.



“Solo me estaban haciendo una resonancia y un chequeo en traumatología”, expresó.



Se sabe que el ‘Wachimán’ fue derivado a la clínica por la producción de la telenovela ‘Colorina’, pues mientras grababa, se le agudizó el dolor por la lesión que tuvo cuando jugó fútbol en la Teletón.



Los resultados de los exámenes que se realizó habrían arrojado que no puede hacer esfuerzo, hecho que lo alejaría de la pista de baile y no se enfrentaría a Vania.



Sin saber de esta situación, el último sábado Gisela Valcárcel le envió un mensaje: ‘Aquí te espero, Christian’. (C. Chévez)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.